Infiorata di Noto 2026, banda musicale Guardia di Finanza, canta Inno di Mameli il mezzosoprano Salvina Maesano

Noto – Dopo il grande successo registrato nella precedente edizione dell’Infiorata a Noto viene riconfermato anche per quest’anno l’impianto artistico con la presenza del Mezzosoprano Salvina Maesano che, accompagnata dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza, reduce dall’esibizione alla serata conclusiva del Festival di Sanremo diretta dal Colonnello Maestro Leonardo Laserra Ingrosso.

Maesano eseguirà sabato 16 maggio 2026 in Piazza Municipio il Canto degli italiani, l’Inno di Mameli, che chiuderà la 47ª Edizione dell’infiorata a Noto, dedicata quest’anno alla Cultura Pop. Salvina Maesano, voce lirica affermata in Italia e all’estero, oltre a collaborare con tutte le nostre Forze Armate italiane, ha interpretato numerosi ruoli d’Opera nei principali Teatri lirici italiani, ed è stata anche voce solista del Maestro Ennio Morricone.

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