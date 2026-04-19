Infiorata di Noto 2026 dedicata alla cultura pop, Margareth Madè sarà madrina

Noto – Da Warhol a Freddie Mercury nei bozzetti.

Cinque giorni di appuntamenti per l’Infiorata di Noto 2026, via Nicolaci decorata per l’occasione dal prezioso lavoro dei maestri infioratori netini e poi una lunga serie di eventi a cristallizzare quella che sarà la settimana più colorata e importante dell’anno per la città Barocca. E ci sarà anche una madrina d’eccezione: l’attrice Margareth Madè.

È dedicata alla Cultura Pop la 47^ edizione dell’Infiorata di Noto, presentata ieri in Sala Gagliardi. Sono stati il sindaco Corrado Figura e l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Massimo Prado a raccontare come si svolgerà l’evento, le novità di quest’anno, offrendo anche una carrellata dei 16 bozzetti che saranno realizzati in via Nicolaci.

Venerdì 15 maggio è il giorno in cui si darà il via alle operazioni di allestimento, con gli infioratori netini che lavoreranno tutta la notte per consegnare all’alba le proprie opere d’arte. Da sabato 16 e fino a martedì 19 l’Infiorata sarà visitabile. Anche quest’anno ticket da 5 euro per i non residenti e 3 euro per le scolaresche. Il tema scelto quest’anno è la Cultura Pop, con il Comune che, insieme alla direttrice artistica dell’Infiorata Valentina Mammana, ha pensato a un vero e proprio messaggio visivo che caratterizzerà l’intera stagione estiva. Dalla velocissima carrellata sui bozzetti, anche quest’anno le associazioni di infioratori netini hanno tirato fuori il meglio, giocando tra icone del mondo Pop e sfruttando i colori allegri a esso collegato. Da Andy Warhol a Raffaella Carrà, da Freddie Mercury (che è anche il protagonista del manifesto ufficiale dell’evento) a Charlie Chaplin.

La madrina di quest’anno è l’attrice Margareth Madè, che tra l’altro nelle campagne di Noto ha avviato insieme con il marito Giuseppe Zeno un’azienda agricola.

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