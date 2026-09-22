Inflazione, l’arancina a Ragusa è passata da 2 euro a 2 euro e 50

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

oggi ho preso un arancina o arancino che dir si voglia in un panificio di Ragusa pagandola €, 2,50 quando l’altro ieri costava €. 2,00.

È assurdo, il 25% in più e poi possibilmente non ti fanno lo scontrino o quando glielo chiedi ti fanno uno scontrino con iva al 4% evadendo sull’IVA perché l’arancina è soggetta al 10%.

Io ho sbagliato a prenderla la dovevo lasciare, comunque questa è l’ultima volta che mi vedranno.

È inaccettabile un aumento del 25%.

Non capisco perché a Modica riescono a vendere tutti i rustici ad €. 2,00 possibilmente utilizzando i prodotti di prima qualità e con un sapore che non hanno nulla a che vedere di quelle che vengono venduti a Ragusa.

Saranno degli stupidi? Non riescono a fare i relativi conteggi sui costi?

Gioacchino Guccione

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