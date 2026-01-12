Influenza K, c’è un morto a Catania. Aveva 54 anni

Catania – Un catanese di 54 anni è morto nel Policlinico a Catania per l’influenza K. L’uomo era ricoverato da due giorni per una grave insufficienza respiratoria. Il paziente, insieme ad altre due persone, era sottoposto alla respirazione extracorporea Ecmo.

Influenza K, un morto all’ospedale di Catania

Si tratta di uno dei tre pazienti gravi che erano stati sottoposti alla respirazione extracorporea Ecmo al Policlinico di Catania.

Il paziente, affetto dalla variante K, considerata la più virulenta del ceppo H3N2, aveva mostrato un buon recupero sul piano respiratorio.

Tuttavia, le sue condizioni neurologiche sono peggiorate in modo significativo. Lo scorso giovedì è stata quindi accertata la morte cerebrale. L’uomo era ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Marco di Catania a causa di una polmonite severa. Nel corso della degenza, però, ha subito due infarti che, in un quadro di insufficienza respiratoria, hanno gravemente ridotto l’ossigenazione del cervello.

