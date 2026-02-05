Influenza K, raggiunto il picco i casi possono risalire

La stagione delle infezioni respiratorie invernali si avvicina al suo picco. Secondo le stime più recenti, oltre 10 milioni di italiani hanno già contratto influenza, in particolare la variante K, o altre infezioni respiratorie acute. Un andamento in linea con le previsioni di inizio stagione, che indicavano un numero complessivo di casi compreso tra 14 e 16 milioni, e che dovrebbe gradualmente ridursi nel corso delle prossime settimane, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

L’impatto dell’Influenza

Il quadro epidemiologico vede una circolazione significativa del virus influenzale, in particolare di ceppi di tipo A/H3N2, che hanno contribuito a circa un quarto delle infezioni respiratorie segnalate dai sistemi di sorveglianza. Accanto all’influenza, continuano a essere presenti anche altri virus respiratori, come il virus respiratorio sinciziale, il metapneumovirus, il rinovirus e SARS-CoV-2, che mantiene una circolazione stabile nel tempo. «La stagione sta seguendo un andamento complessivamente atteso, con una presenza contemporanea di più virus respiratori – spiega Fabrizio Pregliasco, virologo e Direttore scientifico dell’Osservatorio Virusrespiratori – L’influenza resta il principale determinante dei quadri clinici più impegnativi, soprattutto nei soggetti più anziani o fragili, mentre nella popolazione generale l’infezione decorre nella maggior parte dei casi in modo gestibile».

Cosa succede ora

Nelle prossime settimane è atteso un progressivo calo dell’incidenza, anche se la circolazione dei virus respiratori potrebbe proseguire in modo disomogeneo, influenzata da fattori ambientali e climatici, come gli sbalzi di temperatura. «La co-circolazione di più virus respiratori è ormai una caratteristica stabile delle stagioni invernali – prosegue Pregliasco – Per questo è importante mantenere un approccio di buon senso: proteggere i soggetti più vulnerabili, ricorrere alla vaccinazione quando indicata e adottare comportamenti responsabili in presenza di sintomi respiratori». Virusrespiratori continua a offrire un monitoraggio costante e informazioni aggiornate sull’andamento stagionale di influenza, Covid-19 e altre infezioni respiratorie, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza nella popolazione e supportare scelte informate in ambito di prevenzione.

