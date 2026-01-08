Influenza, ospedali siciliani in tilt

Sovraffollamento nei Pronto soccorso e pazienti accomodati sulle barelle nei corridoi degli ospedali siciliani, entrati in affanno a causa dell’impennata di casi di influenza stagionale. Con la Sicilia che risulta essere una delle regioni italiane insolitamente più colpita dal virus, che in genere incide maggiormente nelle zone più fredde.

Il grave sovraffollamento dei pronto soccorso in Sicilia, aggravato dal picco influenzale e dall’aumento delle patologie respiratorie, sta determinando una situazione di forte criticità all’interno della rete dell’emergenza-urgenza. Un quadro che emerge da numerose segnalazioni e riscontri.

Secondo i dati riscontrabili nel sito prontosoccorso.live e nei siti delle Asp in Sicilia – ma non tutti gli ospedali utilizzano un sistema di rilevazione online in tempo reale – alle 15 in attesa nei pronto soccorso degli ospedali siciliani c’erano oltre 400 persone (il dato si riferisce a tutti i codici di accesso).

Nei tre ospedali ragusani vi erano 45 persone, all’ospedale Cervello a Palermo 6, a Villa Sofia a Palermo 16, all’ospedale Civico di Palermo 28, al Policlinico palermitano 18, all’ospedale di Partinico 11, all’ospedale Ingrassia di Palermo 10, all’ospedale Buccheri la Ferla 20, a Corleone erano due le persone in attesa, a Petralia Sottana 3 in attesa, nel nosocomio di Termini Imerese 6, nei sei ospedali trapanesi 18, nei 5 ospedali agrigentini c’erano 141 persone in attesa, nei 5 ospedali siracusani erano in attesa 31 persone, al «Piemonte» sempre a Messina 10 pazienti, a Catania nei due presidi del Policlinico San Marco-Rodolico 27 persone, al Policlinico «Gaetano Martino» di Messina 30 persone.