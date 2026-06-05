Iniziano i lavori, ma la circonvallazione di Pozzallo non chiuderà. Ci sarà il doppio senso di circolazione

Pozzallo – A seguito del finanziamento regionale di 3.640.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria della Circonvallazione di Pozzallo e prima delle operazioni di consegna alla ditta appaltatrice, fissate per giorno 8 giugno 2026, il Sindaco Roberto Ammatuna aveva inviato apposita diffida all’I.R.S.A.P. manifestando l’assoluta contrarietà alla chiusura totale dell’arteria stradale perché tale soluzione avrebbe provocato gravi ripercussioni sulla circolazione urbana, con il riversamento del traffico nel centro cittadino e pesanti disagi per residenti, attività economiche e mobilità interna, specie a ridosso della stagione estiva.

Per queste ragioni, il Sindaco di Pozzallo ha chiesto che i lavori fossero organizzati in modo da consentire una chiusura alternata della carreggiata, soluzione ritenuta più equilibrata e più rispettosa delle esigenze della collettività.

Grazie alla ferma azione di contrasto intrapresa dal Comune, le richieste avanzate sono state accolte: la S.P. 66 non sarà interamente chiusa al traffico e la circolazione sarà garantita durante il cantiere.

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