Iniziati i lavori al lungomare Raganzino a Pozzallo, nascerà una fontana a rasoio

Pozzallo – Si apre oggi il cantiere del penultimo stralcio dei lavori di arredo e ammodernamento del Lungomare di Raganzino, che si concluderanno prima della prossima stagione estiva.

Nuova pavimentazione, illuminazione artistica, arredi, siepi, alberi, aree giochi. E poi, predisposizione della “fontana a rasoio” che sarà successivamente completata e messa in funzione nell’ultimo lotto, in cui è già pronto il progetto e in attesa del finanziamento europeo del SIRU.

