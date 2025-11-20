Innocenzo Leontini torna sindaco di Ispica. Il Tar gli concede la sospensiva

Ispica – Il presidente del Tar di Catania ha concesso con provvedimento inaudita altera parte la sospensiva degli effetti relativi alla mozione di sfiducia presentata al sindaco di Ispica. Dunque da stamattina Innocenzo Leontini ritorna nelle sue funzioni di sindaco di Ispica.

Il Tar ha rinviato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio fissata per giorno 16 dicembre 2025. Il punto di diritto devoluto al Tribunale amministrativo per la Sicilia sezione di Catania riguardava la tardività della mozione di sfiducia. La legge infatti prevede espressamente che la mozione non può essere presentata nei sei mesi prima della scadenza del mandato. Si apriva dunque un dibattito se il termine facesse riferimento alla scadenza naturale del mandato oppure alla scadenza effettiva, atteso che era intervenuta una proroga per il periodo del Covid.

