Insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia

Lino Guarrera, 61 anni, era stato subito trasferito in ospedale ma le ferite si sono rivelate troppo gravi.

Riposto, Catania –

È morto in ospedale Lino Guarrera, l’uomo che stamattina era stato colpito con una mannaia dal fratello Giovanni Guarrera al culmine di una lite.

L’uomo, 61 anni, aveva riportato ferite gravissime ma è deceduto in ospedale, dove era stato subito trasportato dopo che il fratello, entrambi pescivendoli di professione, lo aveva preso a colpi di mannaia in via Duca del Mare, una traversa del lungomare Pantano di Riposto.

Non si conosce ancora il motivo della furiosa lite avvenuta fra i due, quel che è certo è il modo in cui poi è degenerata finendo nel sangue in strada, a poca distanza dalla pescheria di cui l’omicida è contitolare e a pochi passi dalla Pescheria comunale. Alla scena hanno assistito alcune persone, e due di queste, nel tentativo di disarmare Giovanni Guarrera, sono rimaste ferite.

Sul posto i Carabinieri che hanno già arrestato il responsabile del delitto e lo hanno trasferito in carcere.

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