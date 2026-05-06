Inseguimento a Catania, due pregiudicati ripresi dall’elicottero mentre i residenti li proteggono nella fuga. VIDEO

Catania – A bordo di due moto non hanno rispettato l’alt della polizia dandosi alla fuga. Protagonisti di questa vicenda sono due pregiudicati catanesi di 30 e 33 anni che sono stati arrestati dopo un inseguimento ad alta velocità tra le strade di San Cristoforo.

Gli agenti li hanno notati nei pressi del faro Biscari, su due moto da enduro prive di targa. Non appena incrociato con lo sguardo la pattuglia, con una repentina accelerazione hanno tentato di scappare in direzione di San Cristoforo. I due indossavano il casco e uno di loro una maschera da motociclista, facendo sospettare che stessero architettando un’azione illegale.

L’inseguimento è proseguito per le vie della città con manovre pericolose, tanto per i cittadini, quanto per i poliziotti costretti a non perderli di vista. A un certo punto, al fine di rendere più difficile l’inseguimento, i due hanno intrapreso strade diverse. Provvidenziale è stato l’intervento dell’elicottero della polizia, che è riuscito ad agganciare le moto mediante una sofisticata telecamera di bordo, documentando tutte le fasi della fuga, così da fornire precise indicazioni a tutti gli equipaggi.

Poco dopo i poliziotti sono riusciti a bloccare i due, uno in via Villa Scabrosa e l’altro in via della Concordia. L’arresto è stato reso ancora più complesso da alcuni residenti del quartiere che hanno cercato di ostacolare l’azione dei poliziotti.

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