Inseguito per 14 km e infine arrestato dai carabinieri. VIDEO

Riavvolgiamo il nastro. Passando in via del Rotolo una pattuglia ha notato un’utilitaria che procedeva a forte velocità e ha intimato l’alt: l’autista anziché fermarsi ha accelerato, dando inizio a una fuga che ha richiesto l’intervento di altre gazzelle.

L’inseguimento è andato avanti attraverso via Messina, via Policastro, via Galatioto, via Savasta e via Grasso Finocchiaro, per poi proseguire in direzione della strada statale 114, nei territori di Aci Castello e Acireale, fino alla frazione di Aci Platani. Durante la sua corsa il conducente ha effettuato manovre particolarmente pericolose, procedendo a zig zag e compiendo sorpassi azzardati anche in tratti curvilinei, nonostante la presenza di altre auto. Ad Aci Platani la macchina è stata bloccata. I carabinieri hanno scoperto che era stata noleggiata.