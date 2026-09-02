Insieme dopo 55 anni dal conseguimento del diploma di ragioniere

Modica – Anche quest’anno quelle che furono le alunne della classe V A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica si sono ritrovate per la tradizionale rimpatriata conviviale per rievocare il 55* anniversario del conseguimento del diploma di maturità tecnica.

Un’occasione per stare di nuovo insieme, approfittando della presenza di coloro che, dopo il diploma, si sono trasferite altrove e che in questo periodo si trovano in zona per le vacanze estive.

Il solito piacevole incontro per ricordare le vicissitudini scolastiche, le esperienze maturate frequentando la stessa classe, il rapporto con i professori e le avventure che hanno accompagnato il tempo trascorso sui libri e l’impegno profuso nello studio.

“Lo spirito che ogni anno ispira la nostra rimpatriata – è stato detto – si arricchisce, di volta in volta, di nuove motivazioni. Non a caso è un appuntamento atteso da tutte con particolare intensità e tanta ansia per il modo come riusciamo a rivivere tanti momenti che è impossibile dimenticare”

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