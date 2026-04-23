Instagram lancia Instants: condivisione immediata, senza filtri

Consentire agli utenti di inviare foto e brevi video senza filtri né modifiche, riducendo al minimo i passaggi tra scatto e condivisione. Questo è l’obiettivo di Instants, la nuova funzione che debutta da oggi in Italia e che introduce un modo più diretto e immediato di condividere contenuti con i propri contatti. La novità è accessibile sia all’interno dei direct di Instagram sia tramite un’app dedicata su iOS, già disponibile per il download sull’App Store, con un funzionamento identico in entrambe le modalità.

L’accesso alla funzione avviene attraverso un’icona dedicata nei messaggi privati, rappresentata da un quadrato arrotondato posizionato in basso a destra, oppure aprendo direttamente l’app Instants. Una volta entrati, l’interazione è ridotta all’essenziale: basta un tocco per scattare una foto. Non sono previsti filtri né strumenti di editing, e non è possibile caricare contenuti dal rullino. L’unico intervento consentito riguarda l’aggiunta di testo, senza ulteriori modifiche. Un po’ come accade con l’app BeReal.

La condivisione è limitata ai follower che si seguono reciprocamente oppure alla lista degli Amici più stretti. Le istantanee possono essere visualizzate una sola volta e restano disponibili per un massimo di 24 ore, dopodiché non risultano più accessibili.

Lato interazioni, chi riceve un contenuto può mettere “mi piace”, reagire con un’emoji oppure rispondere tramite messaggio diretto. Non vengono inviate notifiche quando qualcuno visualizza un’istantanea, e lo stesso vale in senso inverso. La funzione introduce anche alcune limitazioni tecniche: non è possibile acquisire screenshot né registrare lo schermo.

Gli utenti possono comunque accedere alle proprie istantanee inviate attraverso l’Archivio Instants, disponibile nella fotocamera dedicata tramite un’icona in alto a destra. Da qui è possibile rivedere i contenuti e, se lo si desidera, pubblicare un riepilogo nelle Storie di Instagram.

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