Nella rappresentazione visiva, ogni 50 anni ci si allontana dal vero reale. La fotografia 200 anni addietro, il cinema 150 anni, 100 anni la televisione, 50 anni la realtà virtuale, ora le trasformazioni dell’intelligenza artificiale.

Negli anni sessanta gli architetti realizzavano rendering con collage e disegni, a rivederli suscitano tenerezza infantile. Poi fine anni Novanta un ragazzo fiorentino (Giacomo Costa) ha costruito scene urbane con la realtà virtuale.

Oggi il falso totale che disorienta e passa una informazione errata della realtà. Ho più volte commentato, rimproverando i video della falsa realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, modernissima opera di Filippo Brunelleschi ancora studiata per le ancora non capite realizzazioni tecniche.

La cupola nel 1400 realizzata senza ausili ed elaborazioni scientifiche, conoscendo la geometria e la reazione dei materiali dell’epoca. Nei video la realizzano per vele e non per ricorsi a corda blanda, senza capire che la sezione ogivale viene fuori dal ribaltamento della catenaria. Ogivale per scaricare più in verticale su muri stortili (il Panteon a Roma oltre ad essere molto più basso, alla base ha muri di sostegno di 6 metri di spessore).

E oggi? Inganno totale.

Per qualche decennio la tensione che ha accompagnato la ricerca fotografica è stata quella di fare una presa più possibile fedele al reale. Abbiamo testato pellicole, ottiche, sviluppi, sempre con quello scopo: il vero reale, più reale del vero tangibile!

Non voglio contrapporre le metodiche di ripresa tra analogico e digitale, ora siamo ben oltre.

Oggi si può prescindere dalla realtà, le immagini non derivano da nessuna esperienza diretta sul posto. La forza di tali immagini è quella di apparire plausibili, familiari, perfino emotivamente convincenti. È fondamentalmente una questione culturale e forse sociale. La nostra società ha necessità crescente di immagini, siamo consumatori superficiali di immagini. Già essere capaci di riconoscere la differenza tra rappresentazione documentale e simulazione diventa parte di una nuova alfetizzazione visiva.

Cosa chiediamo a queste immagino mostrate come rappresentazione della realtà? Purtroppo la suggestione supera la comprensione, oggi si viene suggestionati da un’immagine che ricorda per alcuni particolari identitari un fenomeno reale, ma non lo è reale in niente. L’aspirazione di chi da sempre fotografato è stata quella di fermare un tempo, cristallizzarlo in un minuto vissuto, oggi con l’IA non c’è nessun tempo perché le immagini sono inventate e fuori da ogni tempo noto e vissuto. Non c’è niente davanti all’obiettivo, non esiste neppure l’obiettivo.

Il caso specifico, esistono miglia di fotografie della Fornace Penne del Pisciotto, qual è la necessitò di fare un accrocchio di quel tipo? Una presa in giro? Il bello apparente anche se falso?

Qual è?

Non basta fare degli archi di pietra e la ciminiera (quadrata che è un orrore) per rimandare alla Fornace Penna di Pisciotto. La Fornace ha suoi caratteri identitari e conformazione morfologica intrasgredibili.

Se ci fosse un tribunale per il rispetto culturale della storia e dei luoghi, questo orrore andrebbe perseguito.

In copertina una foto fake della Fornace Penna da Cataniablog.it.

Ph Giacomo Costa; Innesti e dissesti culturali in architettura.

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