Intercultura, Mangimi Leocata e Avimec investono sui giovani: premiati a Modica gli studenti pronti a partire per il mondo

Modica – “Investire sui giovani significa investire sul futuro di un territorio. Offrire a ragazze e ragazzi l’opportunità di confrontarsi con culture diverse, studiare all’estero e acquisire una visione internazionale significa contribuire a formare cittadini più consapevoli, preparati e aperti al mondo”.

Con queste parole l’amministratore delegato del Gruppo Leocata, Michele Leocata, ha salutato la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso Intercultura 2026-2027, svoltasi alla Fondazione Grimaldi di Modica. Un appuntamento che ha celebrato sette studenti della provincia di Ragusa pronti a vivere un’esperienza di studio e formazione in diversi Paesi del mondo grazie anche al sostegno delle borse di studio promosse da Fondazione Intercultura Ets con il contributo di Leocata Mangimi e Avimec.

A fare gli onori di casa sono state Giorgia Assenza, presidente del Centro locale Intercultura di Ragusa, e Miriam Dell’Ali, responsabile dei programmi all’estero, che hanno sottolineato il valore educativo e umano di un percorso capace di trasformare i giovani in autentici ambasciatori del dialogo tra culture.

Accanto al valore educativo del progetto, un ruolo centrale è stato svolto dal sostegno di importanti realtà imprenditoriali del territorio, tra cui il Gruppo Leocata Mangimi e Avimec, che hanno scelto di sostenere concretamente la mobilità internazionale degli studenti attraverso specifiche borse di studio.

L’apertura internazionale, la conoscenza delle lingue, il confronto con culture diverse e la capacità di adattamento rappresentano oggi competenze fondamentali per i cittadini e i professionisti di domani.

Durante la cerimonia sono stati premiati Eva, Sofia, Mariaelena, Bianca e Paola, che trascorreranno un anno scolastico rispettivamente in Polonia, Portogallo, Argentina, Repubblica Ceca e Stati Uniti, oltre a Ludovica, che partirà per un semestre in Germania, ed Ester, che vivrà un’esperienza trimestrale nel Regno Unito.

Grazie al sostegno del partner privato, studenti meritevoli residenti nei comuni di Ragusa, Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli hanno potuto accedere a borse di studio dedicate, trasformando un sogno formativo in una concreta opportunità di crescita.

L’iniziativa ha evidenziato come il mondo dell’impresa possa assumere un ruolo attivo nello sviluppo culturale e sociale del territorio. In un momento storico in cui le aziende sono chiamate a confrontarsi con mercati sempre più globalizzati, sostenere percorsi di formazione internazionale significa contribuire alla nascita di una nuova classe dirigente capace di dialogare con il mondo.

La manifestazione ha rappresentato anche un momento di incontro tra culture diverse grazie alla presenza degli studenti stranieri attualmente ospitati nella provincia di Ragusa attraverso i programmi di Intercultura: Arsene dalla Francia, Nisan dalla Turchia e Maite dal Brasile.

Un segnale importante, dunque, che arriva dal territorio ibleo: accanto alla crescita economica, c’è la volontà di investire sul capitale umano, favorendo esperienze che aiutino i giovani ad ampliare i propri orizzonti e a diventare ambasciatori della Sicilia nel mondo.

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