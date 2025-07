Il fiume carsico sotterraneo che attraversa e dà il nome alla borgata riemerge in spiaggia creando un “effetto pantano”

Condividi "Intervento di protezione civile al lido Micenci a Donnalucata per la bonifica della spiaggia" sui social

Scicli – Donnalucata, in arabo “fonte delle ore”. Perché qui da sempre un fiume carsico sotterraneo attraversa il centro abitato e riappare improvvisamente in prossimità del mare.

È stato operato stamani, di concerto con la Protezione civile di Ragusa, un intervento propedeutico alla bonifica della spiaggia Micenci a Donnalucata, ridotto in alcuni tratti ad acquitrino per via di un fenomeno antico quanto la borgata.

Per disinnescare “l’effetto pantano” che ammorba le sabbie del lido, il Comune ha effettuato una manutenzione straordinaria con stasatura del pozzo drenante realizzato a Micenci nel 2015.

Tale intervento, seguito stamani dal sindaco Mario Marino, dall’assessore Enzo Giannone, dal caposettore Sebastiano Vasile, dal dirigente della Protezione Civile di Ragusa ing. Antonio Criscione, dovrebbe consentire di alleviare il ristagno delle acque dolci in spiaggia e favorire così una graduale bonifica dell’arenile, operazione i cui esiti vengono quotidianamente monitorati dal Comune.

© Riproduzione riservata