Intervento salvavita all’ospedale di Taormina. Protesi polmonare su sessantenne affetto da Tetralogia di Fallot

Taormina – Un intervento eccezionale è stato eseguito all’ospedale San Vincenzo di Taormina su un sessantenne affetto da ‘Tetralogia di Fallot’, già sottoposto a numerosi interventi di cardiochirurgia, e in scompenso cardiaco avanzato, determinato da una grave e cronica insufficienza della valvola polmonare. Il rigurgito polmonare ha determinato una grave dilatazione e ipocontrattilità del ventricolo destro, con progressivo deterioramento emodinamico. Nell’ambito dell’Heart Team (composto da cardiologi pediatri, cardiochirurghi cardiologi clinici e interventisti dell’adulto, radiologi e internisti) è stata decisa di posizionare per via endoscopica una protesi valvolare polmonare che si “aggancia passivamente” all’arteria polmonare del paziente.

L’intervento è stato eseguito con successo da Paolo Guccione, responsabile della Cardiologia pediatrica e dal Giuseppe Cinnirella, primario dell’Emodinamica coadiuvati da Gianfranco Butera, responsabile dell’Emodinamica dell’ospedale Bambino Gesù. Già immediatamente dopo l’impianto, la valvola ha presentato una perfetta funzionalità. Importante anche il supporto del cardiochirurgo pediatra Sasha Agati per la strategia condivisa di trattamento delle eventuali complicanze, al gruppo degli anestesisti della cardiochirurgia guidati da Enrico Iannace, al direttore della Farmacia Benedetto Traclò e a tutto il personale infermieristico e tecnico coinvolto.

La direzione strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta ha commentato: “Questo risultato dimostra la nostra determinazione nel garantire ai pazienti le migliori cure disponibili e il nostro impegno continuo nell’innovazione e nell’eccellenza medica. Siamo orgogliosi del nostro team e della loro professionalità, che hanno reso possibile questo importante traguardo”.

