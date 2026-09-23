Condividi "“Intorno al monumento. Partigiani e Siciliani: storia, memoria e senso comune”. Il documentario all’Archivio di Stato di Ragusa" sui social

Ragusa – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, quest’anno dedicate al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, l’Archivio di Stato di Ragusa effettuerà un’apertura straordinaria domenica 27 settembre dalle 9 alle 13.

Alle 10.30 verrà proiettato il documentario “Intorno al monumento. Partigiani e Siciliani: storia, memoria e senso comune”, curato da Chiara Ottaviano, con la consulenza storica di Rosario Mangiameli e le riprese e il montaggio di Andrea Giannone.

Al termine della proiezione, vi sarà un dibattito al fine di riflettere sui contenuti e sui temi oggetto dell’incontro. L’evento sarà arricchito da un’esposizione di documenti dell’Archivio di Stato.

L’iniziativa è in collaborazione con A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex Internati).

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