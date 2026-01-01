Intossicazione al cenone di Capodanno, una famiglia intera finisce in ospedale

Pescara – Nuovo episodio di presunta intossicazione alimentare. Una notte di capodanno drammatica per un’intera famiglia abruzzese che ha vissuto attimi di terrore. Il gruppo si trovava a cena a Villanova di Cepagatti, nel Pescarese, quando improvvisamente vari membri della famiglia hanno iniziato ad accusare malesseri vari con sintomi di vomito.

L’allarme è scattato dopo i primi sintomi e sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118. Ben 7 le persone soccorse, tra cui anche due ragazzini di 12 e 16 anni, sono state portate all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, e le altre quattro all’ospedale civile di Pescara. I pazienti sono ora sotto osservazione dei medici che dovranno monitorare l’evoluzione delle loro condizioni e cercare di individuare le cause dell’intossicazione.

ntanto si è aperta un’indagine da parte della Procura di Campobasso che vede indagati cinque medici per la morte a Natale della quindicenne Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. In miglioramento le condizioni del padre che resta ricoverato allo Spallanzani di Roma. I pm contestano ai medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, e a due dottori della guardia medica l’omicidio colposo e lesioni colpose. Per i risultati definitivi delle autopsie si dovrà attendere alcune settimane, i primi riscontri non hanno fornito elementi di chiarezza anche se resta in piedi l’ipotesi di una tossinfezione di natura alimentare.

Il procuratore Nicola D’Angelo invita, comunque, alla prudenza: «occorrerà esaminare ed analizzare i reperti e per questo bisognerà attendere i risultati ufficiali», afferma il capo dell’ufficio giudiziario. Gli inquirenti hanno sequestrato 19 alimenti a Pietracatella, luogo della tragedia.

