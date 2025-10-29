Investimenti secondo la catena di Sant’Antonio. Schema di Ponzi scoperto dalla Finanza

Messina – Oltre tre milioni di euro sequestrati, 41 conti correnti attivi in undici Paesi e uno schema Ponzi svelato dopo avere coinvolto già 39 ignari investitori. Sono i numeri dell’indagine denominata “Follow the money“, a seguito della quale il comando provinciale della Guardia di finanza di Messina ha bloccato i soldi di un cittadino calabrese accusato di autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della procura diretta da Giuseppe Verzera.

L’operazione conclude un’attività investigativa che ha consentito di scoprire una serie di truffe a danno di decine di risparmiatori residenti nei Comuni del litorale tirrenico messinese. Con mirati accertamenti è stato possibile ricostruire una complessa galassia societaria gestita dal principale indagato che aveva costruito questa rete di società allo scopo di reinvestire i guadagni illeciti accumulati con diverse truffe finanziare e nascondere la provenienza dei fondi raccolti.

Non a caso le società di cui è risultato titolare, soprattutto con sede all’estero, corrispondono a meri indirizzi di domiciliazione, non hanno insegne, utenze domestiche né alcuna concreta struttura riconducibile all’ipotetica attività economica svolta, utilizzata solo come schermo.

Il servizio è partito dalle denunce presentate nel tempo da nove persone e ha consentito di completare la ricostruzione del contesto investigativo emerso in una precedente attività svolta dalle Fiamme gialle, che nel 2021 aveva già permesso di accertare l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di abusivismo finanziario e illecita raccolta del risparmio da parte di tre persone.

Gli autori della frode, avvalendosi di figure note per la loro pregressa attività di consulenza nei comprensori di Barcellona e Patti, avevano tratto in inganno i singoli risparmiatori intercettati, convincendoli della bontà delle operazioni finanziarie proposte, nella piena consapevolezza che le persone offese non avrebbero mai ottenuto né la restituzione del capitale né la corresponsione degli interessi maturati.

Grazie all’uso di strumenti di cooperazione internazionale, si è così riusciti a individuare beni mobili, depositi bancari e 41 conti correnti (anche virtuali) attivi in undici Paesi (Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Spagna), nei cui confronti sono stati inoltrati i mirati “freezing certificates”, l’equivalente internazionale del provvedimento di sequestro emesso in Italia fino ad un importo pari a 3.069.800 euro. Cioè il presunto ingiusto profitto conseguito.

