Investita al Polo Commerciale di Modica in settembre: Francesca Maci muore dopo un mese di agonia

Aveva 81 anni.

Modica – Non ce l’ha fatta Francesca Maci, la donna modicana di 81 anni rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale lo scorso 22 settembre. L’anziana è deceduta all’ospedale di Catania dopo un mese di agonia.

La mattina del 22 settembre l’ottantunenne stava camminando lungo la strada al Polo Commerciale di Modica, nei pressi del quartiere Treppiedi quando fu travolta da una Fiat Panda.

Inizialmente assistita sul posto grazie all’intervento tempestivo di un soccorritore del 118 fuori servizio e di un medico cardiologo della struttura modicana che le avevano prestato le prime cure, la donna era apparsa subito in condizioni critiche per via di un grave trauma cranico.

I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, ne avevano disposto il trasferimento d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Catania. In questo mese il quadro clinico della donna è andato progressivamente peggiorando fino al definitivo decesso. Alla luce del morte della vittima, la posizione del conducente dell’autovettura è ora al vaglio degli inquirenti per l’ipotesi di omicidio stradale.

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