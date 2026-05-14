Investita da un Tir a marzo, Maria D’Amico è morta in ospedale

Palermo – Maria D’Amico non ce l’ha fatta. La donna di 42 anni è deceduta dopo circa cinquanta giorni di ricovero in condizioni critiche all’ospedale Civico di Palermo. La donna era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 21 marzo in via Pitrè, una delle strade più trafficate della città.

Dopo l’impatto, le sue condizioni erano apparse da subito disperate. È stata quindi trasferita in rianimazione, dove è rimasta per settimane sotto costante osservazione da parte dell’équipe medica. Nonostante i tentativi dei sanitari e le cure intensive, il quadro clinico non è mai migliorato fino al decesso avvenuto nelle ultime ore.

L’aggiornamento sulla sua morte è stato trasmesso alla polizia municipale di Palermo, che tramite la sezione Infortunistica sta portando avanti gli accertamenti sull’incidente fin dal primo momento.

Con questo tragico epilogo si apre ora un possibile sviluppo sul piano giudiziario: il conducente del mezzo pesante coinvolto, un 49enne originario della provincia di Catania, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando via Pitrè nei pressi di via Tasca Lanza quando sarebbe stata investita da un camion. L’area dell’impatto è considerata particolarmente delicata per la viabilità, anche per la presenza di un impianto semaforico, elemento su cui gli investigatori stanno facendo verifiche per chiarire la dinamica e l’eventuale rispetto delle regole del codice della strada.

Il mezzo pesante avrebbe travolto la donna trascinandola per alcuni metri. La scena ha provocato forte impressione tra i presenti. Subito dopo l’incidente, è stato lo stesso conducente, insieme ad alcuni testimoni, a chiamare i soccorsi e allertare le forze dell’ordine.

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