Pirata della strada investe una donna a Vittoria, lei andava a prendere il figlio all’uscita di scuola

È ricoverata al Guzzardi

Vittoria – È accaduto in piazza Italia, all’uscita degli alunni dalla scuola Vittoria Colonna–Giovanni XXIII. Una donna è stata investita da un’auto pirata mentre si stava recando a prendere suo figlio a scuola.

Secondo le prime ricostruzioni, l’investitore non si sarebbe fermato a prestare soccorso, fuggendo subito dopo l’impatto. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118, giunta sul posto per le prime cure. È ricoverata al Guzzardi.

La Polizia locale ha acquisito le immagini della viderosorveglianza.

