Investito da un’auto durante una gara di rally, morto il cronometrista Massimilino Spatafora

Racalmuto, Agrigento – È morto il cronometrista palermitano di 54 anni, Massimiliano Spatafora, che domenica 3 maggio era stato investito da un’auto in gara durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Subito dopo l’incidente l’uomo era stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici, accertate le gravi condizioni cliniche, ne avevano disposto il trasferimento al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è rimasto in gravissime condizioni e in prognosi riservata sulla vita fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15,30. Il cronometrista era impegnato nelle operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato dell’autodromo quando, all’improvviso, è stato travolto da una vettura in gara. L’impatto è stato violento e lo ha sbalzato in avanti per diversi metri. I carabinieri si sono occupati degli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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