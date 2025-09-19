“Io canto” Family su Canale 5, madre e figlio di Ispica concorrenti

Lei è Maria Cristina Cassibba, il figlio è Samuele Denaro

Ispica – Una mamma di Ispica insieme al figlio nel cast di “Io canto Family” su Canale 5.

Lei è Maria Cristina Cassibba, il figlio è Samuele Denaro. Il programma, condotto da Michelle Hunziker, ospita quattro squadre composte dai “capitani” Serena Brancale, Giusy Ferreri, Ermal Meta e Sal Da Vinci. I giudici che valutano le esibizioni sono Patty Pravo e Noemi.

L’appuntamento è il martedì, alle ore 21:30, su Canale 5.

