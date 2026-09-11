Condividi "Io, perseguitata e ossessionata dalle telefonate massive e angoscianti dei call center" sui social

Gentile redazione vi scrivo ormai esausta e forse anche esaurita! È da più di una settimana che mi arrivano giornalmente 40/50 chiamate di call center ogni giorno Avrò bloccato 250 numeri ma non si arrendono pur di truffare!! Mi sono iscritta al registro delle opposizioni ma anche se 20/30 ancora mi arrivano.

Mi chiedo come posso fare per avere un po’ di pace? Devo cambiare numero? Sarebbe una piccola tregua ma ricomincerebbero!!!

Non posso spegnere il cellulare perché ho famiglia e lavoro ma vi assicuro che è una tortura!!! Non esiste un limite a tutto questo? Quando i call center diventano così problematici come possiamo difenderci noi utenti?

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