Ispica, arrestato 30enne condannato in via definitiva per spaccio

Ispica – I militari della Stazione di Ispica hanno arrestato un trentenne del posto, condannato in via definitiva perché ritenuto responsabile di numerose violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti.

Nella serata di giovedì i Carabinieri hanno notificato al giovane, che si trovava già agli arresti domiciliari, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso contro di lui dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

I fatti per i quali l’ispicese è stato colpito dal provvedimento sono diversi episodi di detenzione e spaccio di cocaina, hashish e marijuana – ed in una occasione anche di MDMA – commessi tra il novembre del 2017 ed il luglio del 2025 e scoperti dai Carabinieri di Modica ed Ispica, per i quali egli era stato condannato, con quattro diverse sentenze del Tribunale di Ragusa a pene a partire da un anno e sei mesi fino ad un massimo di 2 anni e 10 mesi, l’ultima delle quali divenuta definitiva il mese scorso. Le condanne sono state unificate con un provvedimento di cumulo e la pena rideterminata in 6 anni ed 8 mesi di reclusione e in 23mila Euro di multa.

Il ventisettenne, completate le procedure di identificazione e notifica del provvedimento, è stato tradotto dai Carabinieri di Ispica presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’A.G. per espiare, considerata la pena già scontata, un residuo di sei anni e tre mesi di reclusione.

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