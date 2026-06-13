Ispica, cade da una scala alta tre metri, elisoccorso a Catania

Ispica – Un giovane è rimasto gravemente ferito a Ispica dopo essere precipitato da una scala da un’altezza di circa tre metri. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in una zona residenziale della città. Le lesioni riportate hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ferito all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per agevolare le operazioni di soccorso. Sui social alcuni cittadini hanno lamentato presunti ritardi nell’arrivo dei mezzi di emergenza, attribuiti alla chiusura di una strada che avrebbe costretto i soccorritori a individuare un percorso alternativo. Le condizioni del giovane sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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