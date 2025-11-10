Ispica, il sindaco Leontini azzera la giunta per difendersi dalla mozione di sfiducia

Ispica – Settimana travagliata a palazzo Bruno di Belmonte. Al termine di una lunga mattinata, oggi, il sindaco Innocenzo Leontini ha azzerato la Giunta in attesa che mercoledì alle 15,30 si celebri il consiglio comunale che deve votare la sfiducia al primo cittadino. Se Leontini dovesse superare indenne anche la seconda mozione di sfiducia nel giro di una decina di mesi, all’indomani penserà alla ricomposizione della squadra assessoriale che rimarrebbe in sella fino alla fine del mandato. In questo quadro di incertezza, lo scorso fine settimana i tre partiti del centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Mpa-Grande Sicilia si sono visti e hanno ragionato attorno ad un tavolo sul da farsi per il futuro politico in città.

L’obiettivo è di portare avanti un comune progetto politico per il rilancio dell’attività amministrativa e in vista delle prossime elezioni previste il prossimo anno. Le tre forze politiche, in una nota congiunta, hanno comunicato di respingere la mozione di sfiducia al sindaco e di volere attuare un azzeramento della giunta comunale per procedere con immediatezza ad una sua ricomposizione che risponda al duplice obiettivo di rafforzare le presenze tecniche e di comporre un quadro nel quale gli stessi tre partiti si riconoscano con soddisfazione.

