Ispica, il sindaco Leontini inciampa, cade e si frattura il naso prima della seduta del consiglio comunale

Ispica – Disavventura questa mattina per il sindaco Innocenzo Leontini. Prima che iniziasse la seduta del consiglio comunale, temporaneamente trasferito all’auditorium Iozzia, per l’indisponibilità dell’aula consiliare danneggiata dal passaggio del ciclone Harry, il primo cittadino ha dovuto fare i conti con un brutto incidente.

Temporaneamente allontanatosi per rispondere a una telefonata, mentre stava per rientrare, Leontini non si è accorto di uno scalino all’ingresso, inciampando. È rovinato a terra, senza avere la possibilità di proteggersi il volto con le mani. Ha sbattuto la faccia direttamente e chi è accorso per aiutarlo, visto che si era rotto il naso in maniera seria, lo ha trovato immerso in una pozza di sangue. I soccorsi sono stati subito attivati e il primo cittadino si è così rialzato. Sono stati necessari alcuni punti di sutura ma sembra che il setto nasale risulti fratturato e quindi è probabile che bisognerà intervenire chirurgicamente.

