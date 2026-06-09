Ispica, il sindaco Pierenzo Muraglie avrà una maggioranza di 10 consiglieri su 16. I NOMI

Ispica -Con la vittoria di Pierenzo Muraglie vanno sei consiglieri alla lista Muraglie sindaco e 4 alla lista Libera e Forte, con 10 consiglieri di maggioranza in consiglio. Sei invece sono i consiglieri di opposizione. Ecco i nomi:

LISTA MURAGLIE SINDACO

Giovanni Muraglie

Angelo Barrotta

Titta Genovese

Mattia Moltisanti

Lucia Motta

Gabriella Bruno

LISTA LIBERA E FORTE

Mirco Re

Salvatore Milana

Antonella Gelasio

Mary Ignaccolo

Per l’opposizione:

SUD CHIAMA NORD

Paolo Monaca

FRATELLI D’ITALIA

Marco Santoro

FORZA ITALIA

Ketty Roccasalva

GALIFI SINDACO

Santina Cappello

CONTROCORRENTE

Lucia Franzò

M5S AVS

Antonella Iuvara.

Non avendo superato il 20% di consensi, il candidato sindaco Serafino Arena non entrerà in consiglio comunale. Questi i nomi degli assessori designati: Mattia Moltisanti, Salvatore Milana e Sonia Calabrese al primo turno e Carmelo Oddo, Gabriella Bruno al secondo turno.

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