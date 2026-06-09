Ispica, il sindaco Pierenzo Muraglie avrà una maggioranza di 10 consiglieri su 16. I NOMI

La composizione del nuovo consiglio.
di Redazione
Ispica -Con la vittoria di Pierenzo Muraglie vanno sei consiglieri alla lista Muraglie sindaco e 4 alla lista Libera e Forte, con 10 consiglieri di maggioranza in consiglio. Sei invece sono i consiglieri di opposizione. Ecco i nomi:
LISTA MURAGLIE SINDACO
Giovanni Muraglie
Angelo Barrotta
Titta Genovese
Mattia Moltisanti
Lucia Motta
Gabriella Bruno
LISTA LIBERA E FORTE
Mirco Re
Salvatore Milana
Antonella Gelasio
Mary Ignaccolo
Per l’opposizione:
SUD CHIAMA NORD
Paolo Monaca
FRATELLI D’ITALIA
Marco Santoro
FORZA ITALIA
Ketty Roccasalva
GALIFI SINDACO
Santina Cappello
CONTROCORRENTE
Lucia Franzò
M5S AVS
Antonella Iuvara.
Non avendo superato il 20% di consensi, il candidato sindaco Serafino Arena non entrerà in consiglio comunale. Questi i nomi degli assessori designati: Mattia Moltisanti, Salvatore Milana e Sonia Calabrese al primo turno e Carmelo Oddo, Gabriella Bruno al secondo turno.
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