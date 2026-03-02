Ispica, il Tar: il sindaco Leontini non poteva essere sfiduciato

Ispica – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, con sentenza definitiva relativa al ricorso n. R.G. 2412/2025 presentato dal consigliere comunale Angelo Galifi, assistito dagli avvocati Giovanni Mania e Alessandro Ammatuna, ha accolto l’impugnativa contro la mozione di sfiducia approvata il 12 novembre 2025 nei confronti del sindaco di Ispica, annullando l’atto contestato.

Il Tar ha precisato con chiarezza il corretto criterio di computo degli ultimi centottanta giorni di mandato, che vanno riferiti all’intero quinquennio elettorale e che, nel caso specifico, ricadono tra il 9 aprile 2025 e il 6 ottobre 2025. La mozione deliberata il 12 novembre 2025 è dunque stata adottata oltre i termini previsti dalla normativa, risultando illegittima.

© Riproduzione riservata