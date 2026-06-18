Ispica, le deleghe assessoriali della giunta Muraglie

Ispica – Il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie ha affidato le deleghe alla Giunta municipale, composta da Carmelo Oddo, Gabriella Bruno, Biagio Solarino, Sonia Calabrese e Salvatore Milana. Il ruolo di vicesindaco è stato attribuito a Carmelo Oddo.

Carmelo Oddo, vicesindaco

A Carmelo Oddo sono state assegnate le deleghe alla Polizia Municipale e al benessere degli animali, alle Politiche giovanili e sportive, ai Servizi alla città e alle imprese, comprendendo i settori Pip, Suap e Cimitero, oltre alle Partecipate.

Gabriella Bruno

Gabriella Bruno si occuperà di Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca, Digitalizzazione, Associazionismo e Democrazia partecipata.

Biagio Solarino

Biagio Solarino avrà la responsabilità dei settori Turismo, Fascia costiera e ricettività turistica, Spettacolo, Decoro urbano e Verde pubblico.

Sonia Calabrese

A Sonia Calabrese sono state affidate le deleghe ai Servizi sociali, allo Sviluppo economico – con competenze su Commercio, Agricoltura e Artigianato – alla Valorizzazione del patrimonio naturalistico, nonché ai progetti Bandiera Blu e Gac.

Salvatore Milana

Salvatore Milana seguirà invece i Tributi e le azioni di contrasto all’evasione fiscale, le Politiche per l’efficientamento energetico, la Tutela ambientale, le Politiche per il territorio, la cura e la valorizzazione delle contrade e delle aree rurali, oltre al Patrimonio comunale.

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