Ispica, Leontini resta sindaco fino al 24 febbraio. Tar accoglie la sospensiva

Ispica -Il Tar Catania, con ordinanza del 18 dicembre 2025, ha accolto la domanda di sospensiva della delibera di approvazione della mozione sfiducia al Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. L’impugnativa era stata proposta dal Sindaco rimosso e dal consigliere Angelo Galifi che si era opposto alla sfiducia. Galifi è in atto consigliere provinciale. Sindaco e Consiglio restano quindi in carica. Il TAR ha anche fissato l’udienza del 24 febbraio per decidere la causa nel merito. Secondo i legali di Galifi, il Tar ha sancito il giusto principio per cui il “semestre bianco” nel quale il Sindaco non può essere sfiduciato decorre a ritroso dalla scadenza quinquennale del mandato del Sindaco anche in caso di prorogatio del mandato sino alla prima tornata elettorale utile.

Galifi resta in carica al consiglio provinciale.

