Diretta nazionale dalla basilica della Santissima Annunziata.
di Redazione
Ispica – Ispica è stata protagonista questa mattina su Rai Uno, dove è stata trasmessa in diretta la Santa Messa dalla Basilica della Santissima Annunziata,.
Il collegamento è iniziato alle 10.55, nell’ambito della programmazione domenicale legata a “A Sua Immagine”, il programma condotto da Lorena Bianchetti. La celebrazione eucaristica, nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, è stata presieduta da monsignor Ignazio Petriglieri, vicario generale della Diocesi di Noto.
Prima della celebrazione le telecamere hanno accompagnato il pubblico in un percorso attraverso Ispica, mostrando gli angoli più caratteristici del centro storico, le architetture barocche, le chiese, il paesaggio della Cava d’Ispica e le testimonianze archeologiche.
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