Ispica, recuperato il corpo senza vita di un 36enne

Ispica – Triste rinvenimento nel giorno del Sabato Santo.

Il corpo senza vita di un 36enne, titolare di un noto bar, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nei pressi del Convento Santa Maria del Gesù. Data la particolarità del costone impervio e di difficile percorribilità, sono intervenute da Catania unità del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei volontari oltre all’elicottore dei pompieri del nucleo di Catania.

Il corpo senza vita del trentaseienne disperso è stato individuato nel costone e per consentire il recupero con l’elicottero è stato necessario sfoltire un po’ di vegetazione intorno al luogo del ritrovamento per poi consentire all’elicottero di tirare in cabina la barella col cadavere. Sul posto personale del 118 e dei carabinieri di Ispica per gli accertamenti ed adempimenti di competenza.

Pare si sia trattato di un gesto volontario.

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