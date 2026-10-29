Ispica, ruba il portafoglio a un anziano mentre fa la spesa, arrestato

Il ladro è un 27enne tunisino.
di Redazione
Ispcia – I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno arrestato un 27enne di origini tunisine, domiciliato a Ispica, gravemente indiziato di avere, con destrezza, trafugato il portafogli di un anziano signore mentre questo era intento a fare la spesa in un esercizio commerciale.
Nel primo pomeriggio un 81enne residente a Ispica si recava ad acquistare della merce in un negozio di frutta e verdura del posto; giunto alla cassa, pronto per pagare, l’amara scoperta: si accorgeva che qualcuno aveva abilmente sfilato il suo portafogli dalla tasca del giubbino.
Immediata la chiamata al 112; i Carabinieri, immediatamente accorsi, verificavano le immagini del sistema di sorveglianza del negozio che riprendevano un uomo avvicinarsi all’anziano nei momenti appena precedenti all’intervento e, con una mossa velocissima, riuscire a sfilare il portafogli dalla tasca del giubbotto del malcapitato per poi scappare via.
I militari riuscivano in pochissimo tempo ad identificare il presunto autore e dirigersi presso la sua abitazione ove veniva fermato e, a seguito di un’accurata perquisizione, veniva rinvenuta la somma precedente contenuta nel portafogli della vittima, pari ad oltre 600 euro in contanti. Poco distante dal luogo del furto, i Carabinieri riuscivano a rinvenire anche il portafogli dell’uomo.
Il portafogli e il denaro ritrovato venivano restituiti all’anziano. Il 27enne, invece, raccolti i numerosi elementi indiziari a suo carico, veniva tratto in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.
L’arrestato dovrà rispondere del reato di furto aggravato.
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