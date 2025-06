Ispica, si incendia un mezzo della ditta rifiuti

Ispica – Nella mattinata di oggi, un addetto alla raccolta rifiuti del Comune di Ispica si è trovato a fronteggiare un incendio nella stiva del proprio automezzo, erano trascorse da poco le ore 8. Il mezzo era sulla strada Marina-Marza, nelle vicinanze di una nota struttura turistica. Sono accorsi prontamente i vigili del fuoco di Modica, trovando l’incendio ormai divampato all’interno del cassone del camion adibito, appunto, alla raccolta dei rifiuti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del Fuoco hanno prima spento le fiamme e poi raffreddato e bonificato il materiale incendiato. Le operazioni dei vigili del fuoco sono durate poco meno di 30 minuti, non bastevoli, al momento, per capire come sia potuto andare in fumo l’automezzo. Si esclude il dolo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

