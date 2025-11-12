Ispica, sindaco Leontini sfiduciato nonostante parere negativo della Regione alla mozione. È caos istituzionale

Ispica – Nonostante la Regione siciliana avesse dichiarato inammissibile la mozione di sfiducia, 10 consiglieri comunali su 16 hanno votato stasera la mozione sfiduciando il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. È caos istituzionale a Ispica.

I fatti amministrativi

La Regione siciliana con proprio pare aveva comunicato al Comune di Ispica la mozione di sfiducia al sindaco Leontini era stata presentata fuori tempo massimo, quindi era da considerarsi inammissibile. Il parere è arrivato nella giornata di ieri ed è stato trasmesso al presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri. Il parere dava quindi ragione a quanto più volte dichiarato dal sindaco Innocenzo Leontini che aveva spiegato come il suo mandato fosse da considerarsi scaduto e che se la legislatura va avanti è solamente in virtù della “proroga Covid concessa” per allineare gli appuntamenti elettorali.

La seduta consiliare di oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio era in calendario la seduta consiliare per il voto della mozione. Dieci consiglieri su 16 hanno votato la mozione: Pierenzo Muraglie, Giovanni Muraglie, Serafino Arena, Paolo Monaca, Carmelo Oddo, Angelina Sudano, Genovese, Mary Ignaccolo, Matilse Sessa e Gianni Stornello, oltre al presidente.del consiglio Titta Genovese.

Leontini farà ricorso al Tar

Il sindaco Leontini ha annunciato ricorso al Tar di Catania contro la mozione. Si tratta di un caos politico amministrativo davvero imbarazzante che getta la città nel panico.

