Ispica, trovato senza vita un 49enne di Rosolini

Ispica – È stato trovato senza vita ieri mattina Francesco Iozzia, 49 anni, originario di Rosolini e conosciuto da molti con il soprannome di “Ciccio”. Il ritrovamento è avvenuto in via delle Angurie, nella zona di Marina di Marza, nel territorio comunale di Ispica, dove l’uomo risiedeva da tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici legali, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

© Riproduzione riservata