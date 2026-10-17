Ispica, uomo brucia sterpaglie e resta ustionato alle mani e al volto. Elisoccorso. VIDEO

La vittima è un 62enne che bruciava rovi in contrada Marza

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Ispica – Un uomo di 62 anni è rimasto ustionato al volto e alle mani oggi alla Marza, in territorio di Ispica.

L’uomo, residente a Pozzallo, nella mattinata stava pulendo il suo fondo agricolo, nella zona vicina a Marispica, dando fuoco alle foglie accumulate nel suo podere. Per motivi ancora da chiarire, probabilmente a causa del vento, è stato lambito dalle fiamme.

Dopo l’allarme è arrivata sul posto un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha chiesto subito l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il 62enne nell’ospedale di Catania

Nel terreno sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e i carabinieri per i rilievi.

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