Italia No: vince col 53%, in Sicilia è addirittura al 61. “Schifani ne tragga le conseguenze e vada a casa”

Molto alto in Italia il dato sull’affluenza, che sfiora il 60%. In Sicilia è stata del 46,14%, il dato più basso in Italia (alle scorse regionali, nel 2022 , ha votato il 48,81% degli elettori). Soltanto Enna e Ragusa superano il 50%, rispettivamente 55,79 e 53,23. A Caltanissetta ha votato il 49%, a Palermo il 48%, a Messina il 47%, ad Agrigento il 46%, a Siracusa il 46%, a Trapani il 43%. Il capoluogo con l’affluenza più bassa è stato Catania con il 42%.

Il campo progressista siciliano esulta per la vittoria ampia del No e lo legge anche in chiave politica come una bocciatura del governo Schifani. «Siamo di fronte ad un risultato schiacciante del No – dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo – ben oltre qualunque previsione. In alcune realtà siciliane i voti per il No sono il doppio rispetto al Si e complessivamente il dato percentuale siciliano è in linea con quello nazionale. È il frutto di una grande mobilitazione che ci ha visto in prima linea, pancia terra, con oltre 100 appuntamenti in ogni angolo della Sicilia. Ma soprattutto questo è un avviso di sfratto a Renato Schifani, al suo governo e al centrodestra. Sono stati travolti da scandali di ogni tipo, in particolare quelli giudiziari e speravano nell’impunità, stravolgendo la Costituzione per colpire la magistratura. Gli è andata male, anzi malissimo».

Sulla stessa linea il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera: «Controcorrente è stata in prima linea nella campagna per il no. L’ho fatto assieme a Nicola Gratteri e ne vado fiero, questo è un risultato storico per la Sicilia. A metà sezioni scrutinate il no è quasi al 70%, a Palermo, un chiaro avviso di sfratto anche all’amministrazione Lagalla, mentre in Sicilia abbiamo sfondato il 60%, un dato che è destinato a crescere. Questo non può che essere un dato prettamente politico più che tecnico. La dimostrazione plastica di come il popolo siciliano senza voto organizzato possa ribaltare tutte quelle dinamiche politico-clientelari che solitamente ci sono durante le elezioni amministrative e regionali. Se fossi nella maggioranza di Schifani mi farei due domande e non esiterei ad ammettere la sconfitta meditando le dimissioni, i siciliani sono stanchi ed oggi hanno dimostrato di essere pronti al cambiamento. Serve un candidato presidente che possa parlare a tutti i siciliani, per questo oggi a maggior ragione rilancio con forza la mia candidatura. Vincere è possibile e oggi la Sicilia per bene ha detto chiaramente da che parte sta».

Mentre i progressisti hanno dato appuntamento di fronte al teatro Politeama per le 18, interviene anche la Cgil Sicilia: «Una giornata importante per la democrazia nel nostro Paese, è importante, dentro la vittoria del No, è il risultato della Sicilia. Il segnale che viene da un terra martoriata dalla mafia e dalla corruzione, una terra che vuole riscattarsi, che crede nei valori della Costituzione, che investe sulla giustizia e sulla possibilità di affermare la legalità – dice Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia – Questo è un voto che parla anche al futuro della Sicilia e alla possibilità reale di cambiamento ed è un segnale anche al governo della Regione che sul fronte della lotta alla corruzione, al malaffare e alla mafia non si è speso. Come Cgil ci siamo mobilitati per il massimo coinvolgimento popolare sui temi al centro del referendum e la risposta c’è stata nei termini della partecipazione democratica e del risultato e grande è stato il contributo delle giovani generazioni, cosa che fa ben sperare per il futuro della nostra terra».

«La Sicilia ha urlato No all’arroganza del governo Meloni – aggiunge Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana – Dalla Sicilia e dal Sud arriva un segnale forte che dobbiamo sapere coagulare in vista delle prossime sfide elettorali, regionali e nazionali».