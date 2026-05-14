Esteri
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14/05/2026 19:07

Italiani morti alle Maldive, chi erano: la prof Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Muriel, Gianluca e Federico

Gli altri quattro italiani sarebbero di Poirino, Milano, Genova e Padova

di Redazione

Maldive – Si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell’ambiente marino, una delle persone scomparse durante un’immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Lo ha confermato la stessa Università di Genova. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e MER «A16-A18». Gli altri quattro italiani sarebbero di Poirino, Milano, Genova e Padova.

I cinque turisti a bordo della Duke of York, un’imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un’immersione vicino ad Alimathaa.

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