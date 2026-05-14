Italiani morti alle Maldive, chi erano: la prof Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Muriel, Gianluca e Federico

Si sono immersi al mattino e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi.

Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un’indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un’allerta gialla per la zona, ancora in vigore.

Chi erano le vittime

I nomi delle vittime sono state confermati dalla Farnesina. Oltre a Monica Montefalcone, la figlia ventenne Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Torino, Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero. Montefalcone e Oddenino erano colleghe all’Università di Genova.

Monica Montefalcone aveva 51 anni, era una professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova, lavorava presso il Distav, il dipartimento di Scienze della Terra. Alle Maldive era responsabile scientifica della campagna di monitoraggio delle isole. Un volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell’ambiente marino. Decine le foto che la ritraggono in tuta da sub, sorridente, a bordo di una barca. Sua figlia Giorgia Sommacal, nata Genova, aveva appena vent’anni. Anche lei è morta nell’immersione.

Gianluca Benedetti, operations manager, era istruttore subacqueo e capobarca. Originario di Padova, dopo una lunga esperienza nel mondo delle banche e della finanza, aveva deciso di esplorare nuove strade e di trasformare la subacquea, passione di lunga data ed impegno lavorativo già svolto da molti anni part-time in Italia, in un’attività a tempo pieno. Un primo contatto con le Maldive era avvenuto nel 2017 e si era trasformato in una permanenza di circa sette anni, salvo una breve parentesi indonesiana, nell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano. Si raccontava così: “Una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura, del cinema classico e degli scacchi”. Era lui che a bordo di “Conte Max” e “Duca di York”, la barca da cui si sono tuffati oggi per l’ultima escursione, accompagnava i turisti alla scoperta delle meraviglie delle Maldive.

Federico Gualtieri era originario di Borgomanero, in provincia di Novara. Muriel Oddenino era di Poirino, Torino, biologa ed ecologa marina, un’altra ricercatrice al dipartimento di Scienze della Terra dell’università di Genova.