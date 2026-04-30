Jacqueline Falk morta suicida, la figlia del “tenente Colombo” aveva 60 anni

Los Angeles – Jacqueline “Jackie” Falk, figlia dell’indimenticabile interprete del tenente Colombo, Peter Falk, è morta lunedì 27 aprile a Los Angeles: aveva 60 anni, si è tolta la vita. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles, come riportano oggi i media Usa, la morte è stata classificata come suicidio. Il decesso è avvenuto nella sua casa e il caso risulta tuttora formalmente aperto.

Cresciuta nel cinema

Al momento, le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

L’ufficio informazioni del medico legale non ha fornito chiarimenti aggiuntivi. Peter Falk, celebre attore televisivo e cinematografico, morì nel giugno 2011 all’età di 83 anni nella sua casa di Beverly Hills, dopo una lunga malattia legata all’Alzheimer e alla demenza. Jackie Falk era stata adottata insieme alla sorella Catherine da Peter Falk e dalla sua prima moglie, Alyce Mayo, sposata nel 1960. La coppia divorziò nel 1976, ma secondo quanto raccontato negli anni da Catherine Falk, i due mantennero un rapporto amichevole anche dopo la separazione. Le figlie crebbero frequentando il mondo dello spettacolo: il padre le portava spesso a première cinematografiche e visite sui set, oltre a condividere momenti familiari come uscite e attività insieme.

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