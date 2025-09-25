James Senese ricoverato in terapia intensiva per polmonite, le condizioni del sassofonista amico di Pino Daniele «sono gravi»

Napoli – James Senese è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Nella serata di mercoledì 24 settembre è stato portato al nosocomio partenopeo.

A causa di una forte polmonite James Senese è stato ricoverato in terapia intensiva a Napoli. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, una situazione che va monitorata e tenuta sotto controllo come informano fonti vicino all’artista.

Il sassofonista napoletano, figlio di una napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la seconda guerra Mondiale, ha 80 anni. È cresciuto nella zona nord di Napoli ma grazie alla sua musica è noto in tutto il mondo. Ha esordito negli anni ’60 con gli Showmen con Mario Musella, ha poi formato dieci anni dopo i Napoli Centrale ma ha anche collaborato con Pino Daniele nei suoi primi album. Ha preso parte anche ai set cinematografici per film come “No grazie il caffè mi rende nervoso”.

© Riproduzione riservata