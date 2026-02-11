James Van Der Beek, morto l’attore di Dawson’s Creek

Lascia la moglie Kimberley e i loro sei figli: le figlie Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn e i figli Joshua e Jeremiah

James Van Der Beek, la star di Dawson’s Creek, è morto. La notizia – poi confermata dai suoi profili social – è arrivata da Tmz, che citava un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas: «Il decesso è stato segnalato loro alle 6:44 del mattino. Non è stata specificata la causa del decesso». L’attore ha rivelato di avere un cancro al colon-retto alla fine del 2024. Avrebbe dovuto unirsi agli altri membri del cast di “Dawson’s Creek” a settembre, ma è stato costretto a rinunciare alla reunion per motivi di salute. Lascia la moglie Kimberley e i loro sei figli: le figlie Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn e i figli Joshua e Jeremiah.

Dopo la notizia di Tmz, è arrivato il post sui suoi profili social: «Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina.

Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico».

