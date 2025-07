Jeff Bezos e Lauren a bordo di Koru fanno rotta su Taormina: luna di miele in Sicilia

Taormina – Jeff Bezos e Lauren Sanchez dall’Italia non vogliono proprio andar via. E udite, udite, dopo Venezia dove è stato celebrato il matrimonio del secolo, la meta scelta per la loro luna di miele sarebbe la Sicilia e in particolare Taormina. Il patron plurimiliardario di Amazon e la giornalista di origini messicane con la passione del volo starebbero infatti veleggiando, a bordo di Koru, mega yacht da 500 milioni di dollari, proprio verso Taormina. Che la serie televisiva The White Lotus abbia fatto presa anche su di loro? Non è da escluderlo. Taormina è stata infatti molto rilanciata dalla seconda stagione della serie che racconta le vicissitudini personali e professionali del personale e degli ospiti in una catena di villaggi turistici durante il corso di una settimana e che viene trasmessa da HBO, emittente televisiva statunitense.

Dopo i fasti dell’Aman Hotel, che ha ospitato la coppia dei novelli sposi a Venezia, dove i festeggiamenti sono durati tre giorni, adesso dovrebbe essere il luxury hotel San Domenico Palace, della catena Four Seasons, ad accogliere il terzo uomo più ricco del mondo e la sua consorte. A Taormina al momento le bocche sono cucite nel rispetto di una riservatezza che forse finirà nel momento in cui Mister e Miss Amazon faranno il loro ingresso nella cittadina messinese che, sicuramente, sarà ben lieta di accoglierli e di vederli passeggiare lungo il corso principale.

