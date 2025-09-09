Jensen Huang, patron di Nvidia a Siracusa: visita in Ortigia. È la sesta persona più ricca del mondo

Siracusa – Un ospite d’eccezione a Siracusa. Jen-Hsun Huang, meglio conosciuto come Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, colosso mondiale delle schede grafiche, ha fatto tappa in città durante la sua visita in Sicilia.

Il miliardario di origini taiwanesi – il cui patrimonio personale è stimato in circa 150 miliardi di dollari – non ha resistito al fascino del mercato di Ortigia, dove ha scelto di pranzare nello storico Caseificio Borderi.

In un primo momento Huang aveva chiesto che il locale fosse riservato esclusivamente per lui, la sua famiglia e la sicurezza personale. Ma, dopo poco più di un’ora, ha preferito vivere l’esperienza autentica del mercato mescolandosi con i comuni avventori.

Nel luglio 2025 il patrimonio netto di Huang viene stimato a 150 miliardi di dollari dalla autorevole testata Forbes, il che lo rende la 6ª persona più ricca del mondo.

NVIDIA Corporation è un’azienda tecnologica statunitense con sede a Santa Clara. Produce processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l’industria automobilistica.

