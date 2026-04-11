John Nolan è morto, l’attore della saga di Batman ha lavorato con il nipote, il regista Christopher Nolan

L'attore della saga di Batman e della serie Person of Interest aveva 87 anni

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Londra – Lutto nel mondo del cinema. È morto a 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva “Person of Interest” (2011–2016). In anni recenti si era stabilito a Stratford-upon-Avon, sede della Royal Shakespeare Company. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano locale inglese «Stratford-Upon-Avon Herald».

Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha avuto una lunga carriera tra palcoscenico e schermo, lavorando anche con il celebre nipote, il regista Christopher Nolan.

Sul grande schermo ha interpretato il membro del consiglio della Wayne Enterprises Douglas Fredericks in “Batman Begins” (2005) e “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” (2012), entrambi diretti da Christopher Nolan. È inoltre apparso in “Following” (1998) e “Dunkirk” (2017), sempre diretti da Nolan. In televisione è ricordato soprattutto per il ruolo di John Greer, enigmatico ex agente dell’MI6 e antagonista nella serie “Person of Interest” (2011–2016), creata da Jonathan Nolan, in cui ha recitato per 28 episodi tra il 2013 e il 2016.

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